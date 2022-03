Küsitlus: neljapäeval algas Otepääl suur laskesuusapidu. Kuivõrd sellest osa saate?

ESTER KIRSIPUU, müüja

«Ma ei ole kohalik, tulen Lääne-Virumaalt ja aitan siin snäkke müüa. Ma ei kujuta ette, mis ees ootab, aga kui varem olen orienteerumisvõistlustel käinud neid pakkumas, siis on nii tihe tööpäev olnud, et leti tagant ei ole kusagile jõudnud. Eks näis, kui õnnestub, siis ikka vaataksin.

Ma küll ei fänna väga, aga siiski meeldib suusatamine. Ka see, kui tablool nende märkide pihta tulistatakse. Siin olen tööl kuni reedeni, laupäeval ootab mind Lääne-Virumaal juba teine töö.»

ERIKA JUHANSOO Foto: Sten Mahov

ERIKA JUHANSOO, vabatahtlik

«Olen raja julgestaja, lähen just staapi, kus saan täpsema info, mida tegema pean. Olen kõik neli võistluspäeva tööl ja kahtlen, kas mul võistlusi niisama aega vaadata on. Kui, siis raja ääres näen sportlasi mööda sõitmas.

Olen ise tegelenud laskesuusatamisega, jälgin üritusi televiisorist pidevalt, etappidel kohal käinud ei ole. Kui see võistlus nüüd siia kodukanti tuli, kasutasin loomulikult võimalust ning tulin vabatahtlikuna appi. Üritus on toonud Otepää jälle maailmakaardile, Eestis võiks rohkem selliseid üritusi toimuda, sest minu arust on meil selleks suurepärased tingimused.»

PEETER KALVE Foto: Sten Mahov

PEETER KALVE, töömees

«Ise kohale ei lähe, suusatamas ei käi. Kui aega saan, vaatan telekast, aga ei ole väga suur spordisaadete vaataja. Juhtun võistlusi jälgima siis, kui Eestil on medalilootus, aga sel korral vist väga ei ole. Kunagi olen avamisest osa võtnud, aga fännina etappidel käinud ei ole. Kõik ei pruugi siiski Otepääl suusausku olla.»

TOOMAS PÄRLE Foto: Sten Mahov

TOOMAS PÄRLE, suuskade hooldaja, rentija

«Klientidele on see suur pidu, aga meile ning üldse Otepääle tähendab see nädal palju tööd. Saame meedia kaudu siiski jälgida: meil on siin lausa mitu ekraani olemas, arvuti olemas, ei ole probleemi. Ise olen suur selle ala fänn, sest olen siin sündinud, suusatamise keskel üles kasvanud.