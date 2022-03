Rahvuseepos «Kalevipoeg» ilmus võrukeelsena

Tõlkija Urmas Kalla tegi eepose värsivormi võru keelde ümberpanekuga algust mõned aastad tagasi, kui Võru Instituut aitas välja anda pilteepose raamatusarja. See jäi pooleli, aga üks sai selgeks: võru keel paneb «Kalevipoja» kodusemalt kõlama ja võimaldab näidata meie keele rikkust. Kirjandusteadlane Rein Veidemanngi kirjutas toona: «… tunnistan, et kui hakkasin seda endale võru keeles kõva häälega ette lugema, saamata aru nii mõnestki sõnast, helises see ometi kirjakeelsest «Kalevipojast» kaunimalt.»