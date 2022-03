Endised ajakirjanikud tabasid ühise raamatuga sihtmärki

«Minu juured on tugevasti Võrumaal, ise sündisin Tallinnas. Olen kooli ajal palju vaheaegu veetnud Võrus isapoolsete vanavanemate juures, nende kodukoht oli Lasva vallas,» avas oma päritolu Jan Jõgis-Laats, kes ka ise murdmaasuusatamist harrastab. Mees on Tartu ülikoolist saanud bakalaureusekraadi politoloogina, elutee on viinud teda ka Iraagi pealinna Bag­dadi, kus ta töötas finantsalal. Magistrikraadi kommunikatsiooni alal sai ta USAs Põhja-Carolina ülikoolis. Praegu on ta osanik kommunikatsioonifirmas Hamburg & Partner.