Võru klubi teenis teatesõitudes viis medalit

Võru suusaklubi tiim koosseisus Meribel Kumm, Nora-Loreen Ossip ja Rosibel Marii Kaldvee võitis kulla vanuseklassis N14; Oskar Klampe, Daniel Varikov ja Toni Andree Saarepuu said kuldmedali kaela aga M16 klassis.

«On taas heameel tõdeda, et meil on nii palju noori suusatajaid. Kokku oli laupäevase teatesõidu startides 66 võistkonda ligi kahesaja poisi ja tüdrukuga,» ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk pärast laupäevaseid võistlusi. «Ehkki spordisõprade pilgud on sel nädalavahetusel suunatud Otepääl toimuva laskesuusatamise MK-etapi poole, siis tavapärasest natuke varem alanud teatesõidud võimaldasid kõigil huvilistel võtta päevast maksimumi ning jõuda kaasa elama ka õhtupoolikul algavatele laskesuusavõistlustele.