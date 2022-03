Olukord Ukraina piiril pani pead vangutama

Otepää vallavalitsus saatis nädal tagasi Ukrainasse bussi, et võtta sealt peale sõpruspiirkonnast Palanski omavalitsusest pärit sõjapõgenikud. Eestisse toodi 23 naist ja last. Algselt pidid nad inimesed peale võtma Poola piirilt, aga siis selgus Otepää vallas turismi edendamisega tegeleva Rein Oru sõnul, et põgenikud ei pääse piirile. «Nende ja meie vahel oli 25 kilomeetrit eikellegimaad. Ala, mis oli täis väljapääsu ootavaid põgenikke.»