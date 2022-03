Sten Mahov: Otepääl käib elu suusarütmis

Ehkki murdmaasuusatamine on endiselt huvitav, pakub biatloni juures mulle kõige enam närvikõdi tõik, et pärast igat ringi võib tulla uus liider ning esikolmik saab lootusetult segi löödud. Lisaks sportlikule sooritusele mängib siin rolli ka puhas õnn, mistõttu võivad esile kerkida need, kes varem nõnda palju säranud ei ole.