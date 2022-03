Tänasest muutus kagusuuna rongide sõiduplaan

Alates esmaspäevast väljub hommikune Jõgeva-Tartu reis senisest 20 minutit hiljem, uus väljumisaeg Jõgevalt on 7.18. Valga-Tartu reisi 333 uus väljumisaeg on 7.27, mis on praegusest viis minutit varem. Hommikune Koidula-Tartu rong, mis seni väljus töö- ja puhkepäevadel eri aegadel, hakkab alates 14. märtsist olema käigus iga päev samal ajal ning senisest varem, uus väljumisaeg on 5.59. Tartu-Koidula reisi 382 uus väljumisaeg on 10.23 ehk senisest kümme minutit hiljem ning Koidula-Tartu reis 387 hakkab väljuma viis minutit varem ehk kell 14.01.