Kooli loomingukonkurss keskendus raamatukogude aastale

«Käesoleval aastal pühendasime loomekonkursi raamatukogude aastale, seetõttu oli igas kooliastmes üks teema seotud raamatute või lugemisega. Lisaks said esimese ja teise kooliastme õpilased unistada oma unistuste koolist ja kirjutada ulmejuttu kooli sünnist. Kolmas ja neljas kooliaste said võimaluse pühendada oma mõtteid koolilõpetajale. Rõõmustame, et hoolimata segastest aegadest, keerulistest oludest ja kurbadest uudistest laekus 52 tööd. Loomingu paremusjärjestusse sättimisega hakkas tegelema väärikas žürii, kuhu kuulusid Friedebert Tuglase nimelise Ahja kooli õpetajad, Ahja noortekeskuse juhataja, Ahja kultuurimaja ja Tuglase muuseumi juhataja,» kirjeldas Ahja kooli juht Pirjo Pall.