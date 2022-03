Välisministeeriumi andmetel on Ukrainas veel 46 Eesti kodanikku

Välisministeeriumile teadaolevalt on Ukrainast lahkunud ning Eesti poole teel või juba Eestis kokku üle 150 Eesti kodaniku, kes on oma viibimise Ukrainas registreerinud ja ministeeriumiga ühendust võtnud.

Välisministeeriumile teada andnud kodanikest on praegu veel Ukrainas 46. Neist 28 on teatanud, et ei kiirusta riigist lahkumisega, jälgivad olukorda ja ootavad sobivat hetke lahkumiseks. 18 inimest soovib riigist lahkuda esimesel võimalusel.

Välisministeerium teavitab oma Ukrainas viibimise välisministeeriumis registreerinud inimesi operatiivselt erinevatest lahkumisvõimalustest tekstisõnumi, e-posti ja telefoni teel. "Palume, et kõik Eesti kodanikud, kes on Ukrainas ja soovivad lahkuda, annaksid võimaluse korral sellest välisministeeriumile teada ning jälgiksid pidevalt oma e-kirju ja telefone. Olukord on ebakindel ning lahkumisvõimalused tekivad ja muutuvad väga kiirelt, mistõttu ei ole võimalik infot pikalt ette anda," teatas ministeerium.

Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palutakse riigist lahkuda esimesel võimalusel ja tagasi pöörduda Eestisse. Venemaa sõjalise tegevuse tõttu soovitatakse Ukrainasse reisimist täielikult vältida. Kui inimene on otsustanud sõjaolukorras sellegipoolest Ukrainasse sõita, siis tuleb silmas pidada, et välisministeeriumi abistamisvõimalused on piiratud.

Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palutakse kindlasti oma viibimine registreerida välisministeeriumi kodulehel või saata e-kiri aadressil konsul@mfa.ee. "Palume mitte jääda ootama evakuatsiooni, vaid leida iseseisvalt võimalusi riigist lahkumiseks. Õhuruum on suletud ja kasutada tuleb maismaatransporti suunaga lääne poole," rõhutas ministeerium.