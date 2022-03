Internetist saab alla laadida ID-tarkvara olulise värskenduse

RIA asus Web eID lahendust arendama rohkem kui aasta tagasi, et muuta veebis autentimine ja allkirjastamine senisest töökindlamaks. Senine lahendus on tehniliselt keeruka ülesehitusega, mistõttu ei pruukinud autentimine või allkirjastamine toimida, kui kasutaja uuendas oma arvutis teatud tarkvarasid.

„Ma usun, et paljud meist on näinud pealkirju, mis andsid teada, et ID-kaardiga autentimine või allkirjastamine ei toimi kas Firefox veebibrauseris või teatud Maci operatsioonisüsteemis. Web eID eesmärk on muuta ID-kaardi kasutamine veebis töökindlamaks ja kasutajasõbralikumaks ning lahendada mitu tänase lahendusega esinevat probleemi,“ selgitas RIA elektroonilise identiteedi osakonna arhitekt Tõnis Reimo.