Aasta parima taimse toote tiitli pälvisid lihatootja pihvid

Kokku osales veebis toimunud rahvahääletusel 1263 inimest. Taimse Teisipäeva kampaaniajuht ja aasta parima taimse toote konkursi läbiviija Liina Sala on rõõmus, et lihatootjad suurendavad oma sortimenti ja katsetavad ka taimsete toodetega: „Juba teist aastat järjest napsab tiitli ettevõte, kes ei keskendu vaid taimsetele toodetele. See näitab, et armastus taimse toidu vastu liigub massidesse. Eriti hea meel on näha, kui lihatööstus laiendab oma sortimenti köögiviljapihvidega ja panustab seeläbi rahvatervise edendamisesse.“