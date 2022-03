Valga vallast pärit Chris Marcus Krahv tõi Eestile noorte EMi hõbeda

Vastus: „Tunne on suurepärane, kuid tõeline emotsioon ei ole veel täielikult kohale jõudnud, kuna ei suuda siiani uskuda, et Euroopa meistrivõistluste hõbe on minu.“

Millised on sinu ootused järgnevatelt päevadelt, kui kavas on järgmised distantsid?

Vastus: „Kindlaid ootusi ei sea, lähen järgnevatel päevadel puhta mõttega peale, et suudaks teha positiivsed sõidud. Peale tänast medalit on kindlasti tunne hea ja annab teada, et vormi on ning kõik on võimalik“.