Küllike Kaldoja pälvis elutöö tegija tunnustuse

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon tunnustas teisipäevasel ülemaailmsel sotsiaaltöötajate päeval Jõhvi kontserdimajas 2021. aasta parimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonda panustajaid.

Iga-aastane tunnustamise konkurss võimaldab esile tõsta oma piirkonna, valla või asutuse kõige tublimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonda panustajaid, kes on oma pühendunud tegutsemisega muutnud inimeste ja kogukonna elu paremaks. Tunnustusüritusel esines videotervitusega sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

„Sotsiaalvaldkonna töötaja puutub kokku kõikide oma kogukonna liikmetega ning seetõttu on tema roll olla kogukonna südameks. Ta teab ja tunneb oma piirkonna inimeste rõõme ja muresid ning otsib pidevalt lahendusi. Tunnustan kõiki, kes on valinud oma kutsumuseks sotsiaaltöö, andes endast iga päev ära maksimumi, õppides ja luues uusi väärtusi, saades inimestelt vastu soojust ja tänutunnet,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Praeguseks on Eestisse jõudnud tuhanded sõjapõgenikud. „Olen tänulik nendele inimestele, kes on juba praegu olnud aktiivsed ja aidanud sõja eest põgenenud peredele vajalikku abi korraldada. Vabaühenduste kõrval ongi lähikuudel just omavalitsused ning ka sotsiaalvaldkonna töötajad riigile oluliseks partneriks, et pakkuda Ukrainast saabunud peredele ja lastele turvatunnet,“ lisas minister Riisalo.

„Sotsiaaltöötajatena seisame ühiskonnas humaansete väärtuste eest: inimväärikus, hoolivus, vabadus, õigus elule. Väärtused, mis täna, sõjaolukorras, on tõusnud väga teravalt esile. Turvaline elukeskkond on ühtäkki muutunud haavatavaks meie kõigi jaoks. Sellel keerulisel ajal peame täna sotsiaaltöö päeva,“ ütles Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni juhatuse esinaine Sirlis Sõmer-Kull. „Võtame hetke ja tunnustame kõiki neid inimesi, kes igapäevaselt oma töös seisavad inimlikkuse ja hoolivuse eest. Aitäh teile kõigile!“.

Sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate konkursi tulemuste hindamisel osalesid Sotsiaalministeerium, Eesti Tegevusjuhendajate Liit, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liit, Eesti Õdede Liidu Hooldustöötajate Seltsing, Eesti Asenduskodu Töötajate Liit ja MTÜ Lastekaitse Liit.

Elutöö tegijad sotsiaalvaldkonnas on Aime Vaggo Pirita linnaosa valitsusest, Tiia Spitsõn Harku vallavalitsusest ning Küllike Kaldoja Kanepi vallavalitsusest. Aasta sotsiaalvaldkonna hoolekandejuht on Imbi Ivask, Siimusti Lastekeskus Metsatareke direktor. Aasta sotsiaaltöötaja on Jaanus Mäe Sotsiaalse Kaasatuse MTÜ. Aasta lastekaitsetöötaja on Krista Palk Tori vallavalitsusest, aaasta hooldustöötaja Erika Pärnala Pärnu-Jaagupi Hoolduskodust ning sasta tegevusjuhendaja on Liis Peedosk Viljandi Haiglast.

Aasta tugiisik ja isiklik abistaja on Regiina Küünarpuu OÜ-st Eha, aasta noor sotsiaalvaldkonna uustulnuk Sofja Danilova SOS Lastekülast, aasta vägivallaennetaja ja vaimse tervise toetaja on Vaike Pähn Eesti Naiste Varjupaikade Liidu Tallinna Naiste Tugikeskusest, aasta koostööpartnerid on Triin Lumi SEB heategevusfondist ja Vadim Smoljar AS-ist Tallinna Linnatransport ning aasta ESTA eripreemia sai Monika Salumaa Haapsalu Kutsehariduskeskusest.

Konkursile esitati kokku 162 kandidaati.