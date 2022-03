Võru saatis sõpruslinnale humanitaarabi

Võru linnavalitsuse teatel saatis sõpruslinn neile ametliku abipalve, misjärel hakati ilmselt praeguseks juba Ukraina piirile jõudnud abisaadetisi läinud kolmapäeval Võrus asuvas Saagu Parema keskuses koguma. Kõige enam tuntakse puudust kõikvõimalikust toiduabist: konservid, tatar, riis, sool, kiirnuudlid, -supid, kuivatatud puuviljad, küpsised, tee, kohv ja muu säärane. Samuti on neil tarvis matkamatte, vihmakindlaid riideid, termopesu, töökindaid, magamiskotte, villaseid sokke ja rohtu külmetuse vastu. Koos Merling Reiside bussijuhtidega läks kaasa ka sotsiaaltöötaja, kes on kohapeal juba ka korra käinud ning teadis rääkida, et just villased sokid lähevad nagu soojad saiad.