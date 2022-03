Kanepi ja Räpina valmistuvad ukrainlaste vastuvõtuks

Kanepi vallavanem Mikk Järv ütles otse välja, et kui Eestisse peaks saabuma 100 000 põgenikku, siis kõigi nende majutamiseks vajalikku pinda meil ei ole. «See on ikkagi kümme protsenti elanikkonnast. Ukrainlasi omavalitsuste vahel võrdselt jagades tuleks Kanepi valda 500 inimest. Meil ei ole neid kuhugi paigutada – ei aita siin koolid ega rahvamajad. Tühjana seisvasse Valgjärve koolimajja saaks küll paigutada nii palju inimesi, kui sinna mahub. Ajutiselt saame ka teised suuremad saalid kasutusele võtta – iseküsimus, kuivõrd halvab see valla enda teenuseid. Lõpuks peab ju ka kooliharidust jätkuvalt pakkuma,» nentis ta.