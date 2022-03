Arvi Uustalu: nõrgale jääle tikkujad riskivad kalleima varaga

Päästjate arsenali kuuluvad operatiivennetuslikud tegevused. Oma teeninduspiirkonnas käiakse siseveekogude juures jääpatrullis, et hoiatada ennast ohtu seadvaid inimesi ja kontrollida jääle mineku keelust kinnipidamist. Juhul kui inimene ei allu korraldusele, on päästjatel õigus rakendada sundi. Ohtlikesse kohtadesse paigaldavad päästjad nõrga jää eest hoiatavaid või jääle minekut keelavaid plakateid.

Päästeamet korraldab suurel hulgal veeohutuskoolitusi nii algkooli- ja põhikoolilastele kui ka täiskasvanutele. Laste tähelepanu köitmiseks on loodud talvise veeohutuse virtuaalreaalsuse mäng. Lisaks on veeohutusega seotud teemad lisatud õpetajaraamatutesse, et õpetajad jagaksid muude ainete õpetamise käigus ise lastele ennetusalaseid teadmisi. Samuti on päästeamet jääolude järsul muutumisel mõnes kohas erakorraliselt palunud õpetajatel rääkida õpilastele jääga seotud ohtudest.