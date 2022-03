Kõige vähem tarvitatakse narkootikume Viljandis ja Võrus

„Ida-Virumaal on amfetamiini tarbimine võrreldes muu Eestiga kõrgem. Tarbitud amfetamiini kogus oli Kohta-Järve reovees 2764 mg, mis ületas Tallinna näitajat enam kui kuus korda. Kõige vähem oli amfetamiini tarbitud Viljandis, kus sama näitaja oli 154 milligrammi. Samas ei saa ühe korra põhjal teha paikapanevaid järeldusi ning vaatame, mis on toimunud aprilliks-maiks,“ lisas Sööt.

„Kui vaadata uuringut, siis meile oli ootamatu amfetamiini kogus Kohtla-Järve tulemustes, kuid seda põhjust saab ainult oletada. Ümberarvutatuna oleks seda ainet narkoturul kokku olnud 41 grammi, mis tekitaks narkojoobe ligemale 160 inimesele ja see ei tähenda, et kindlasti on seal piirkonnas nii palju tarvitajaid. Nii mõnegi aine korral tarbib pikemaajaline sõltlane ööpäevas rohkem kui ühe doosi, amfetamiini puhul võivad nad tarvitada kuni neli doosi ööpäevas. Aga tegemist võib olla ka olukorraga, kus keegi on amfetamiinist soovinud kiirelt vabaneda, visates aine kraanikausist või tualetipotist alla. Näiteks, kui politseinikud saavad väljakutse öörahurikkumisele ja need, keda minnakse korrale kutsuma, vabanevad ainest enne, kui avavad politseile ukse,“ selgitas Kabanov.