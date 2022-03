Uue korraldaja saanud Hauka laat tuleb uuesti

Hauka laat on kogu Antslat hõlmav suurüritus, mille eesmärk ei ole ainuüksi kaupade müük, vaid ka oma toodete ja teenuste tutvustamine. Laadaga kaasneb traditsiooniline meelelahutusprogramm. Käesolevast aastast korraldab laata mittetulundusühing Hauka Laat koostöös Antsla vallaga, teatasid korraldajad.

Viimased kaks aastat on Hauka laat koroonapandeemia tõttu ära jäänud ning selle aja jooksul on Antsla kesklinn oluliselt muutunud. Sellega tuleb kohaneda ka laadalistel. «Püüame leida uusi lähenemisi laada korraldamisel ning pakkuda külastajatele suurepärast laadamelu, sest Hauka laat on olnud läbi aegade sündmus, mida peab ise nägema,» lisas Kavant.