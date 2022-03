Detsembri keskpaigas astub ühte Valga tanklasse tumedas jopes mees ja ostab sealt kindad ning teibi. Mehe käitumine on rahulik. Seda sõltumata asjaolust, et tanklas viibib kolm politseinikku ja mõnekümne kilomeetri kaugusel metsas põleb selle naise surnukeha, kelle mees koos kaaslasega paarkümmend minutit varem tapnud oli.

Detsembrikuu 15. kuupäeval 2018. aastal viibisid Läti kodanik, toonase nimega Sintija Semjonova (snd 1991, praeguseks on ta vanglas abiellunud ja kannab perekonnanime Šumilina) ja määratlemata kodakondsusega, vene keelt kõnelev Aleksandr Bažanov (snd 1982) Valgas Sintija ühetoalises korteris. Kuigi Sintija väitis hiljem politseile, et Aleksandr on tema sõbra sõber, viitasid asjaosaliste kirjeldused kokkuvõttes siiski pigem sellele, et nende kahe vahel olid intiimsuhted. Aleksandr hoolis Sintijast väga ja ööbis selles korteris. Koos nendega elas seal ka 1987. aastal sündinud lätlanna Anna (nimi muudetud – toim), kes Sintija sõnul oli tema tuttava õde, kellel polnud mujal elada.

Selleks hetkeks detsembri keskpaigas oli Semjonova peas valminud idee, et Anna tuleb tappa ning ta oli seda mõtet jaganud ka Bažanoviga. Miks sellise plaanini jõuti, ei saa ühe alaealise asjaosalise kaitseks täpselt avada. Võib öelda, et ühel hetkel jõudis Semjonova enda sõnade kohaselt järeldusele, et Anna on toime pannud ühe lubamatu teo. Võimalust, et midagi sellist päriselt juhtus, pidas prokurör ebatõenäoliseks ja seda polnud võimalik tõestada ka politseinike sõnul.