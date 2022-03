Väetise kõrge hind paneb põllumehed raske valiku ette

Võru vallas enam kui tuhandel hektaril põllumaal majandava Väikemetsa talu peremees Taavi Serv kinnitas, et väetise hind on tõusnud vähem kui aastaga kolm-neli korda. «Ostsime kevadeks väetise ära õigel ajal, juba eelmisel suvel, kui väetise hinnad olid just tõusma hakanud,» rääkis Serv. «Eks meil oli natukene ka pimedat õnne, sest ega me tollal nii suurt kriisi ette näinud.»