Eesti käsipallurid tulevad koduväljakule kaheväravalises kaotusseisus

"Usun, et tegime viimaste aastate ühe parema esituse. Võitlus, mida poisid platsil näitasid, oli fantastiline. Kaotuse üle ei saa õnnelik olla, aga oleme mängus sees ja parem selgub pühapäeval. Loodan väga, et rahvas tuleb meid Kalevi spordihalli toetama," sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

"Me kõik peame aru saama, et soosikud me siin paaris pole ja Austria on pidevalt MM- ja EM-finaalturniiridel mängiv võistkond. Suure osa avapoolajast tegutsesime väga hästi, kuid jäime siis pisut hätta vastaste agressiivsusega. Aga võitlesime rasketest seisudest tagasi ja selle üle võime uhked olla," lisas Sivertsson.