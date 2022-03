Kevade märgid looduses

Päike on päev-päevalt jõudsasti sulatamas lumeväljasid ja päevased õhutemperatuurid on kerkinud kümne kraadi ligi. Kevadet kuulutavad juba mõnda aega lumikellukesed ja pajuurvad. Rändlindude parvedki ilmuvad siin-seal silmapiirile ja kosta on üha sagedamini linnulaulu.