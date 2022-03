Uus Omniva pakiautomaat Verioral kutsub pakke saatma

Aktiivsete e-ostlejate jaoks pakub pakiautomaat asukohalähedast pakkide saatmise/saamise võimalust. Ka eraisikuna saab osaleda e-kaubanduses: meil kõigil on kodus asju, mida enam ei vaja. Uuele ringile saadetav asi teeb rõõmu saajale ja on rahatark otsus müüjale ning paki saab saata pakiautomaadi abil üle Baltikumi. Jalavaeva ja sõiduaja vähendamiseks saab nüüd e-poest kiirelt ja mugavalt tellitud kaubad kätte. Vajadusel saab pakiautomaadi abil toote ka tagastada.

Omniva pakiautomaadid on ligipääsetavad kellaajast ja nädalapäevast sõltumata, need asuvad õues, kus inimesi on vähem ja nakatumise risk madalam. Pakiautomaatide puutetundlikke ekraane puhastatakse regulaarselt, kuid automaati saab kasutada ka ühiskasutatavate pindadega füüsiliselt kokku puutumata: Omniva pakiautomaadi ekraan toimib ka kinnastega ning kõikides automaatides saab tasuda viipemaksega.