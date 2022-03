Kare vesi kütab Põlva vallas kirgi

Mooste villa (varem tervisekeskus) omanik Pille Marie Pihlapuu on fotodel jäädvustanud, missugune oli aurusauna generaator enne ning pärast puhastamist. «Õnneks leidsime probleemi enne üles, kui see masinale saatuslikuks oleks saanud. Puhastasime seda vähem kui aasta tagasi ning poleks elus uskunud, et selline katlakivi tekib maakohas, kus vee kvaliteet peaks olema päris hea.» rääkis ettevõtja.

«Ka veekeetjad on iga kord pärast kasutamist katlakiviga kaetud. Dušiotsikuid peab iga kahe kuu tagant leotama katlakivi eemaldajaga. WC äravoolu kastisüsteemiga on sama jutt. Kallid kohviaparaadid käisid muudkui hoolduses, kuna andsid veateadet. Nüüd ostame nendele aparaatidele vett poest,» kirjeldas Pihlapuu. «Nii maja kliendid kui me ise joome pudelivett. Käisin eelmine aasta Mooste koolis asendamas ning enamik õpetajaid ütles, et ei julge juua seda vett, mis kraanist tuleb. Kõigil on pudelivesi kodus.»