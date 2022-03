Sirje Potisepp: ärev aeg teeb olukorra raskeks ka toidutööstuses

Murekohti on sellega seoses aga palju. Kui veel piltlikult öeldes eile rääkisime toidu kättesaadavuse kontekstis peamiselt majanduslikest põhjustest tulenevast järsust hinnatõusust, siis nüüd on päevakorda lisandunud kahjuks ka tarneraskused.

Kuigi Eesti import ja eksport Ukrainast ja Venemaalt ning Ukrainasse ja Venemaale on väga väike, mõjutab see suuremal või väiksemal määral ikkagi ka meie põllumajandus- ja toiduainetööstuse sektorit. Nimelt on Venemaa ja Ukraina ühed peamised rahvusvahelised põllumajandustoodete eksportijad.