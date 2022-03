Võru kaljuronijad tõid neli tiitlimedalit

Võru laste kaljuronimise hariduse eest vastutav Meriliin Irves tõdes, et hea meel oli näha nii palju lapsi tegelemas kaljuronimisega. Veel lisas Irves, et spordiala populaarsuse tugevat kasu on märgata kõikjal maailmas. Tugeva tõuke selle suunas on andnud kaljuronimise pääsemine olümpiamängudele. Võru noortele on olümpiamängud veel helesinine unistus pilvede taga, kuid kes ei unista, see sinna ka kunagi ei jõua, oli Irves kindel.