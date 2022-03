Contra võib postiljoniametist vaid unistada

Õpilased kuulsid muu hulgas, et matemaatika on Contra üks lemmikhobisid ning et ta teeb ise raamatupidamist.

Seitse aastat on mees lugenud raadios spordiluuletusi ning neid on kogunenud tuhatkond. Ühtekokku on ta luuletusi loonud 6000 ringis.

Luuletanud ka läti keeles

Luulekogu «Kõik on kõige targemad» on ilmunud vene, inglise ja läti keeles. Läti keeles on Contra ka luuletanud – sealhulgas teinud luuletuse, kus pole ühtegi s-tähte. Kõige uuem raamat «Luule on mäng» tutvustab mitmesuguseid luulevorme.

Saalist tulnud küsimusele, kelle poolt on ta käimasolevas sõjas, kostis Margus Konnula, et rahu poolt. «Jalgpallis olen Ukraina poolt,» lisas ta.

«Lemmikspordiala ongi jalgpall, kuigi ei jõua ise kaasa lüües nii kiiresti joosta, kui vaja. Lemmiktiim on Eesti koondis, klubidest aga Võru Helios ning meistriliigast Tartu Tammeka.»

Kuigi luuletaja poeg Herbert on lõõtsamängija, pole isast pillimeest saanud. «Õppisin küll akordionit. Kui aga mu käest küsiti, mis pilli mängin, näitasin läpakale ja ütlesin, et see on põrgukannel,» sõnas ta.