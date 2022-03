Võru tänavate ehitustööd jätkuvad aprillis

Kesklinnas tehakse töid Vabaduse tänava sillast Jüri tänava valgusfoorini, kaasa arvatud Vabaduse tänavaga külgnevad tänavad. Tööde tellijad on Võru linnavalitsus, AS Võru Vesi ja soojusettevõte Danpower Eesti. «Kesklinnast välja suunduv üks peatänav saab hoopis teise ilme,» on Võru linnapea Anti Allas varem Lõuna-Eesti Postimehele öelnud.