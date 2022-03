Võrumaa lühiuudised

Võeti vastu Rõuge valla eelarve

Nagu tõdeb valla Facebooki-lehel vallavanem Britt Vahter, on eelarve väga pingestatud. Valla laenuvõimalus on tema sõnul varsti kompamas ülempiiri, sest ellu on vaja viia varasemalt alustatud, venima jäänud ning oluliselt kallinenud projektid ja viimased ühinemislepingust tulenevad poliitilised kokkulepped.

Eeldatav eelarve maht on 11 643 024 eurot. Põhitegevuse tulud on seejuures 9 192 684 eurot ja põhitegevuse kulud 9 112 682 eurot.

Investeerimistegevuse kulu on kokku 2 768 335 eurot, millest valla enda projektitegevuste elluviimiseks on 2 473 426 eurot, lisaks põhivara soetuseks teistele partneritele/taotlejatele 242 893 eurot. Laenuintresside tagasimakse on 52 016 eurot. Investeerimistulud (projektitoetused ja vara müük) on mahus 1 545 670 eurot.