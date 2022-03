Toasuurune maja meelitab snoobe loodusesse

«See on hotellituba looduses,» tutvustas OÜ Olela juhatuse liige Lauri Semevsky. Koos IT-visionääride Linnar Viigi ning Veiko Raimega on ta loonud mõõtmetega kuus korda kolm meetrit, kraanaga teisaldatava väikemaja prototüübi, mida alates märtsist on Haanjas Suure Muna kohviku taga välja üüritud.