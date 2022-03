Tarmo Tamm: Ukraina kriisis tuleb näha kõige kiuste ka võimalusi

Mis puudutab aga ukrainlasi ja maaelu, siis usun, et nutika tegutsemise korral on meil võimalus vastastikku võita. Põllumajandussektor on aastaid hooajatöödeks Ukrainast lisajõudu palganud ja see trend on järjest süvenenud. Ukraina inimesed on end tublide töötegijatena tõestanud nii ehitus-, teenindus- kui põllumajandussektoris. Kuna praegu on Eestisse saabunud eelkõige naised koos lastega, saavad nad kindlasti jagada oma kogemusi haridus- ja meditsiinivaldkonnas. Vähemalt ajakirjanduses ilmunud intervjuude põhjal on näha, et Ukrainast tulnud põgenikud näitavad üles valmisolekut võimalikult kiiresti end tööjõuturul rakendada.