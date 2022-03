Valgamaa lühiuudised

Talvepealinn loovutas valitsussaua

Koos kevade saabumisega sai Türi taas talvepealinnalt Otepäält valitsemissaua.Otepää kultuurikeskuse juhataja Jorma Riivald andis selle esmalt Tallinna abilinnapeale ja too Türi vallavanemale Ele Ennule.

Jätkub Tõrva valla haridusvaldkonna arengukava koostamine

Tõrva valla haridusvaldkonna arengukava tööversiooni koostamisest on möödas mõnda aega. Täna kell 16.30 algaval koosolekul vaadatakse ühiselt üle, mis on siiani tehtud, milline on vahepealne areng ning arutatakse edasisi sihte ja tegevusi.