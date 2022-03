Noored akordionistid pälvisid auhinnalisi kohti

«Otse loomulikult on vabariiklik voor palju pingelisem ning sinna pääsevad vaid parimatest parimad. Peamiselt jõuavad lõppvooru auhinnalistele kohtadele suuremate koolide õpilased, kus on õpilaste valikuvõimalus suurem. Aga kui noored muusikud on usinad, lastevanemad toetavad ja tunnevad õpingute ning edasijõudmise vastu huvi ning õpetaja on metoodiliselt kõrgel tasemel ning pühendunud oma erialale, ei lasegi tulemused end kaua oodata,» on Räpina muusikakooli direktor Marika Klimberg-Hyötyläinen veendunud.