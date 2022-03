Lõuna-Eesti valib peresõbralikke kohvikuid

Märgist antakse välja teist aastat, kampaania lükkas möödunud aastal käima Eesti Lasterikaste Perede Liit. «Mõte oli üles leida toidukohad, kes soovivad kanda märgist, mis selgesõnaliselt ütleb, et nad on peresõbralikud. Ka aitab see lastega peredel lihtsamini leida üles selliseid restorane ja teisi toidukohti,» lausus uudse märgise projektijuht Bibi Perlov.