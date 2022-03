Lapse pihtimus: Minu tulevikuplaan oli end ära tappa...

Fiona oli siis 13-aastane koolitüdruk. Väsinud koolist, perekonnast, tuttavatest, elust. Nii väsinud, et ainus pääsetee näis olevat surm. Surm aga kutsumisest hoolimata tol ööl ei tulnud. Tuli hommik. «Ma mõtlesin, et, kurat, miks ma elus olen. Miks see ei toiminud? Pigem olin pettunud. Mõtlesin, et kuidas järgmine kord proovida.»