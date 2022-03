Ränkel lisas mulluse hooaja hindele plussi

Võru suusaklubi esindaja nentis, et viimasel kolmel aastal murdmaasuusatamises saavutatud tiitlid on talle siiski pigem boonus, sest põhirõhk on ikka laskesuusatamisel. Juba sellel pühapäeval on ta võistlemas Haanjas Eesti meistrivõistlustel laskesuusatamise ühisstartides.

Nagu Ränkel tunnistas, on võimalik, et see võistlus lõpetab ka tema võistlushooaja. Sestap sai mehel palutud hooajale ka hinnang anda, mispeale ta märkis, et aasta eesmärk oli pääseda olümpiamängudele. «Ning just seal suutsin teha senise laskesuusatamise karjääri parimad tulemused,» avaldas ta rahulolu.