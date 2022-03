Politsei tabas roolist purjuspäi lapsi sõidutanud vanaema

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Alar Häidberg tänas häirekeskusesse helistanuid. «Me kunagi ei tea, kas vingerdava auto juhil on käsil kõrvalised tegevused, on tal tervisehäda või hoopis alkoholijoove. Igal juhul on kõik põhjendused sellisele sõidustiilile ohtlikud, mistõttu on oluline neist sõidukitest teada anda.»