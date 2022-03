Karuaasta sai alguse loomaaias

Aasta looma valimise eestvedaja Helen Arusoo leiab, et karu on aasta looma tiitli kuhjaga ära teeninud. «Mesikäppade arvukus Eestis on tõusnud ja kokkupuuted inimestega sagenenud, mistõttu ei tee paha värskendada teadmisi, kuidas karuga kohtudes käituda. Lisaks on laikäpp taasasustamas tasapisi Lätit, mis annab eestlastele karu kõneisiku rolli: saame lõunanaabritele jagada oma kogemusi, kuidas metsaottidega koos elada. Suvel korraldamegi alustuseks ühise aasta looma fotovõistluse Eesti ja Läti loodusesõpradele.»

Peep Männil keskkonnaagentuurist kinnitas, et karudel läheb hästi ka Lõuna-Eestis. «Neis kolmes maakonnas kokku on karu arvukus suurusjärgus sada looma. Trend on viimastel aastatel olnud kasvav, märgatav on see just Valga- ja Võrumaal.» Suurkiskjate asjatundja lisas, et Lõuna-Eesti on kindlasti karudele küll hea elupaik, aga nende arvukus on siin siiski suhteliselt madal võrreldes Kesk- ja Ida-Eestiga, kus mesikäpad end varem sisse seadsid.