Põlvamaal ootab teelesaatmist järgmine ports abiraha

Leo Küti juhitav SA Räpina Inkubatsioonikeskus on Põlvamaal kujunenud kanaliks, mille kaudu ukrainlasi aidata. Teele on läinud esimene abiraha sõpruspiirkonna Kulõkivka inimestele kuulivestide ja ravimite soetamiseks. Järgmine toetussumma on juba kogutud ja vajadusel abi andmiseks ootel.