Valga muuseumis juhatab teed e-giid

Tegemist on väikse seadmega, mille menüüst saab valida külastajale muuseumis huvipakkuva teema ning seda omas tempos kuulata. «See on justkui kuuldemäng ja giid üheskoos. Peale eesti keele on teejuht olemas veel neljas keeles: inglise, vene, soome ja läti ning erinevaid teemasid kokku kakskümmend viis,» tutvustas muuseumi juhiabi-varahoidja Marju Rebane.

Seni on e-giidi uudistama käinud üle viiekümne lapse Valga Priimetsa koolist. Noored eksperdid on märkinud, et ei olnud varasemalt e-giidiga kokku puutunud ning ei osanud oodatagi, et see nii huvitav on. «Õpilased jäid külastusega väga rahule ning tõid tagasiside andmisel veel välja, et see on põnev viis oma kodumaa ja linna ajaloo uurimiseks,» lisas Rebane.