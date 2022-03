Esimesed põgenikud on Põlva vallas töö juba leidnud

Põlva vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti Annely Eesmaa andmeil on saabunute hulgas 31 täiskasvanut ja 31 last. Peavarju on nad seni leidnud valdavalt abikaasa, sugulaste-tuttavate või endiste tööandjate juures. Mammaste tervisespordikeskuses, mille vald on põgenikele valmis pannud, on kaks peret. Tilsi lastekodu endine hoone on veel tühi.