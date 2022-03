Jaan Rapp: paremal kisub kitsaks

Keerulisi aegu on erakonnal olnud varemgi. Neist üks kriitilisemaid oli 2014. aastal, mil tollasest Isamaa ja Res Publica Liidust ehk IRList eraldus Vabaerakond. Tõsiseid pingeid oli ka aastal 2017, toona lahkus parteist mitu selle juhtpoliitikut, näiteks Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson.

Just aastast 2017 on erakonna tüüri juures Helir-Valdor Seeder. Tema juhtimisel on partei olnud nii koalitsioonis kui opositsioonis. Jüri Ratase teises valitsuses olles viidi ellu üks erakonna suuri lubadusi: teise pensionisamba reform. Samuti toimiti teatud määral tasakaalustava jõuna Keskerakonna ja EKRE vahel.