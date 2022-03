Aprillist tõusevad erihoolekande töötajate palgad

Eesti on alates 2007. aastast tegutsenud selle nimel, et psüühikahäirega inimesed ei oleks enam ühiskonnaelust isoleeritud, vaid saaksid elada kogukonna keskel ja ise kogukonnaellu panustada ning võimaluse oma aja ja soovide üle ise otsustada. Suurenenud on ka toetavate teenuste osakaal. 13 aastat tagasi elas enamik erihoolekannet vajavatest psüühilise erivajadusega inimestest suurtes hooldekodudes, selliseid on nüüdseks alles jäänud veel vaid mõni.