Valga tühjad majad meelitavad ligi narkomaane

Mõne nädala eest said Kungla 3 maja sissepääsnud OSB-plaatidega suletud.

Et Valga vallas on palju tühjalt seisvaid ning ajapikku lagunevaid hooneid, tuleb vallavalitsusel tegeleda pidevalt ka hoonete omanike otsimisega. Peavad ju omanikud hoolitsema selle eest, et tühja maja avad saaksid suletud ning lagunevast seinast kukkuvad kivid või muud ehitusjäätmed kedagi ei ohustaks.