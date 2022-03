Põlvamaa harrastusteatrid tähistasid teatripäeva

Päeva teemaks oli «Homme olen targem». Soojenduseks tehti erinevaid mänge ja harjutusi. Vahetati huvitavaid teadmisi ja kogemusi, mida teatri tegemisel võib vaja minna.

Põlva maakonnas tegutsevate harrastusteatrite hulgas on näiteringid ja stuudiod, kelle töökorraldus ja eesmärgid on üsna erinevad, aga sellele vaatamata oli tore koos asjade üle arutleda. Puhkepausidel jõuti koguni välja selgitada, millises Eestimaa paigas on kellegi juured, kirjutas Põlvamaa portaal.

Kanepi seltsimajas sai kinnitust, et teatritegemise pisik on keeruliste aegade kiuste siiski alles jäänud. Moodustati grupid ja valmistati ette lühilavastus.

Lavastus koosnes kolmest uudistesaatest: «Aktuaalne kaamera», «Reporter» ja «Vremja», mis põhinesid reaalsetel värsketel uudistel. Kõik need esitati positiivses ja humoorikas võtmes isegi siis, kui tegemist oli üsna tõsiste teemadega. Tarmo Tagamets kiitis osalejate head huumorisoont.

Lühilavastust oli võimalik vaadata ka publikul. Teatripäev kujunes väga sisukaks, lõbusaks ja ilmselt oligi iga osaleja järgmisel päeval millegi talle olulise võrra targem. Esindatud olid Lutsu teater, Vastse-Kuuste näiteringid, Alle-Saija teatristuudio, Saverna estraadiring ja Kanepi harrastusteater.

Põlvamaa teatripäeva korraldas Kanepi seltsimaja, toetas Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.