Valminud on uus mulgikeelne multifilm

Lugu on mulgikeelne ja põhineb ühel vanal muistendil. Teksti loeb Tarvastu gümnaasiumi õpetaja Aime Mäeorg.

Noorte juhendaja Liisa Taul ütles, et Tõrva lastega varjuteatrit ja filmi tegema sattus ta esimest korda eelmisel sügisel hõimupäevade ajal Mulgi kultuuri instituudi kutsel. Tõrva lastega oli väga tore koostöö ja tekkis mõte veel midagi ette võtta. Detsembris tuli ta taas Tõrva, seekord koos Helen Rekkoriga, kes on teatrilavastaja ja teinud palju just varju- ja visuaalteatrit. Nii otsustatigi varjuteatri võtmes teha üks mulgi muistend, seega on see nagu etendus-film.

«Varjuteater on väga lihtne – on vaja ainult tuba pimedaks teha ja siis mingit head valgusallikat, mida saab suunata. Meie näiteks kasutasime vanu grafoprojektoreid. Hea, kui on valge lina või sein. Kui seista valguse ette, liigutada keha või käsi, siis tekibki seinale või linale elus vari. Me Tõrva lastega kasutasime veel igasuguseid asju – toiduvärve, värvilisi filtreid lambi ees, et saada värvilist varju, ja muud kila-kola,» selgitas Liisa Taul.

Osades: Kert-Herbert Rohtla, Kris Riin Veri, Markus Raudlam, Kelly Raudlam, Kretlin Türk, Joosep Purga, Liisa Käärik.

Juhendajad: Liisa Taul, Helen Rekkor.

Muusika: Kulno Malva «Victoriale», Lee Taul.

Montaaž: Maria Aua, Liisa Taul.

Mõlemat Tõrva noortega tehtud mulgikeelset filmikest – esimest filmi «Tondisaar ja Vana Kiird» ja uut filmi «Väikemehe seiklused suures ilmas» – saab näha Youtube's.