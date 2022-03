Tõrva otsib nimesid kahele uuele tänavale

Tõrva vallas võeti jaanuaris vastu Vanamõisa elamupiirkonna detailplaneering, millega luuakse Tõrva täiesti uus elamurajoon. Hetkel on käimas ettevalmistused, et piirkond võimalikult kiiresti kasutusele võtmiseks valmis seada. Uues elamurajoonis saab olema kaks uut tänavat, mille nimesid vald otsimas on.