Mati Määrits: agressor peab tehtu eest maksma

Venemaa väejuhatus on tõenäoliselt juba isegi aru saanud, et tankikolonnidega tõenäoliselt ei õnnestu enam Kiievisse sisse sõita, mistõttu on alustatud üksuste ümberpaigutamisega. Plaan tundub olevat saavutada otsustav edu lõunasuunal, et laiendada isehakanud Donetski ja Luhanski vabariikide piire võimalikult kaugele, misjärel võikski kätte võidetud piirides rahu teha ning teatada riigi alamatele kõigi algselt seatud eesmärkide täitmisest.