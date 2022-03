Lähipäevadel sajuhood taanduvad

Neljapäeva öösel on enamasti selge, kohati vahelduva pilvisuse ja üksikute lumehoogudega ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Külma on 4-9, kohati kuni 12 kraadi, rannikul paiguti kuni 1 kraad. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi.

Reede öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub kirdesse ja puhub 1-7 m/s. Külma on 5-10, kohati kuni 13 kraadi, saartel ja läänerannikul 1-5 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib kerget lund sadada. Puhub valdavalt kirdetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi.

Laupäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt kirdetuul 2-7 m/s. Külma on 5.-10, kohati kuni 13 kraadi, saartel ja läänerannikul 1-5 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi.