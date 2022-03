Võrumaa lühiuudised

Ukraina lapsed alustasid Setomaal kooliteed

Ukraina sõjapõgenike lapsed tutvusid Värska gümnaasiumiga. Nad kõik said endale ka tugiõpilase, kes aitab kooli­ellu sisse elada. Kokku õpib Värskas neli Ukrainast saabunud last – esimeses, teises, seitsmendas ja üheksandas klassis.

Mikitamäe koolis õpib kaks kümneaastast last 21. märtsist alates. Mikitamäe lasteaias on üks kaheaastane põgenike laps. Õpetajate sõnul on uued õpilased kooli eluga juba kohanenud. LEPM

Vallaametnikud ja -töötajad kolivad nädalaks Mikitamäele

«Võime seda pidada otseseks ja vahetuks suhtluseks, mis annab valla juhtimisele kindlasti palju juurde,» sõnas Kudre. «Vaatame, kuidas Mikitamäel läheb. Nii Meremäele kui Luhamaale minek vajab rohkem planeerimist. Piirkonna elanikel, kes pole tahtnud Värskasse tulla, küll on aga soovinud ametnike käest üht-teist küsida või asju ajada, on nüüd õige aeg tulla Mikitamäele.»

Tudeng uurib Võru vanalinna olukorda

«Valisin bakalaureusetöö teemaks Võru vanalinna muinsuskaitseala. Leian, et sealsed kinnistud vajavad põhjalikku uurimist, hulk hooneid restaureerimist. Alustan uuringut, et anda hinnang muinsuskaitseala hoonete hoidmisele ja hooldamisele ning elanikkonna arvamustele. Sellepärast viin läbi ka kultuuripärandi teemalise arvamusuuringu.»

Võru vanalinna muinsuskaitseala on riikliku kaitse all 1973. aastast. See koosneb Tamula järve ja Koreli oja vahel paiknevast ajaloolisest linnatuumikust. Muinsuskaitseala eesmärk on säilitada ehituspärandit ja traditsioone.